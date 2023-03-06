Visa видит огромный потенциал азербайджанского рынка для внедрения инноваций - региональный директор

БАКУ /Trend/ - Международная платежная система Visa видит огромный потенциал азербайджанского рынка для внедрения инноваций.

Об этом сказал в интервью Trend старший директор, региональный менеджер Visa в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

Он напомнил, что Visa совместно с Международным банком Азербайджана в 2019 году запустила первую в стране токенизацию, что дало возможность совершать платежи через мобильные устройства.

"Ведутся работы по увеличению числа банков подключенных к токенизации. Их число на сегодня составляет 11. Данное внедрение позволило реализовать большое количество проектов, в том числе запустить в 2021 году Apple Pay, в 2022 - Google Pay. Также, Азербайджан стал первой страной в регионе CEMEA (Восточная Европа, Африка и Азия), где мы запустили первый B2B Connect", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что в 2022 году выросло число банков поддерживающих решение Apple Pay и Google Pay.

"Кроме того, мы стали свидетелями запуска в Азербайджане инновационного решения TapToPhone позволяющего на телефонах на базе Андроид не только платить, но и принимать платежи. Впервые этот проект был запущен с нашим банком-партнером - Kapital Bank. Другой инновацией стал запуск первой в мире кобрендовой карты "Банка Республика", Wolt и Visa. Мы запустили прием платежей в Центрах ASAN при помощи QR-кодов. В пилотном режиме мы запустили эмиссию цифровых карт мобильным оператором Azercell и ожидаем его полноценного расширения в ближайшем будущем", - сказал региональный директор.

Гаджиев сообщил, что компания Visa впервые в Азербайджане (среди стран-региона CEMEA) запустила технологию Mobility & Transit Transaction (MTT).

Отметим, что модель MTT позволяет операторам предлагать ряд гибких тарифов для пассажиров, в том числе фиксированные тарифы, тарифы с учетом расстояния и времени, мультимодальные тарифы, а также такие функции, как ограничение тарифа, льготы и возврат средств за задержку.