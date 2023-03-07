Свободные средства Госфонда соцзащиты в Азербайджане используют в качестве инвестиций (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Свободные средства государственного Фонда социальной защиты (ГФСЗ), могут быть использованы в качестве инвестиций.

Как сообщает во вторник Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении поправок в закон "О социальном страховании", который обсуждался сегодня на заседании парламента Азербайджана.

Согласно изменению, орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, может направлять свободные средства ГФСЗ на инвестиции.

Свободные средства, инвестиционные доходы и неиспользованный остаток средств, направляемых на инвестиции, аккумулируются на счет, открытый в Центральном банке Азербайджана, и их учет ведется отдельно. Также они переносятся на следующий бюджетный год как часть свободных средств, направляемых на инвестиции.

Отметим, что общие расходы ГФСЗ в 2023 году прогнозируются в размере 6 миллиардов 263,97 миллиона манатов. В 2022 году эти расходы прогнозировались в размере 5 миллиардов 606,27 миллиона манатов. Рост расходов фонда в основном прогнозируется в связи с финансированием трудовых пенсий (5 907 180 000,0), что составляет существенную финансовую основу для усиления социальной защиты населения.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)