На инвестконкурс будет выставлено 85% акций ОАО "Гарадагский стекольный завод" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 марта в 13:53)

БАКУ/Trend/ - На инвестиционный конкурс будет выставлено 85 процентов акций ОАО "Гарадагский стекольный завод".

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал начальник отдела по приватизации Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Азиз Мирзоев.

"В настоящее время создана приватизационная комиссия, которая готовит проект инвестиционного конкурса, определяет его сумму и условия. Оставшиеся 15 процентов акций общества будет предложено на льготных условиях сотрудникам предприятия",- сказал он.

Мирзоев подчеркнул, что конкурс будет объявлен по завершению всех процедур.

Отметим, что уставный капитал ОАО составляет 35,95 миллиона манатов.