Названа производственная мощность Гарадагского стекольного завода (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 марта 13:38)

БАКУ/Trend/ - Производственная мощность завода ОАО "Гарадагский стекольный завод" составляет 65 миллионов единиц стеклотары в год, а в сутки этот показатель достигает 130 тысяч единиц.

Как передает во вторник Trend, об этом журналистам сказал директор производственного цеха ОАО Насрулла Агасиев.

Он отметил, что в настоящее время на предприятии постоянной работой обеспечены 210 человек.

По его словам, на предприятии установлено итальянское и чешское оборудование.

Напомним, что в начале 2023 года ОАО "Гарадагский стекольный завод" подписало ряд контрактов с местными компаниями на производство 35 миллионов единиц стеклотары. Уставный капитал ОАО составляет 35,95 миллиона манатов.