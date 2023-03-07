Гарадагский стеклозавод подписал ряд контрактов на производство стеклотары (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 марта в 12:41)

БАКУ/Trend/ - В начале 2023 года ОАО "Гарадагский стекольный завод" подписало ряд контрактов на производство 35 миллионов стеклотары.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал директор производственного цеха ОАО Насрулла Агасиев в ходе медиа-тура по заводу.

По его словам, на предприятии может производиться стеклотара различного предназначения.

"Мы планируем реализовать данные контракты за девять месяцев текущего года. В частности, предприятие выпускает продукцию для компаний Aznar, AzQranata, Sirab, Azersun, Badamli", - сказал он.

По его словам, на предприятии установлено итальянское и чешское оборудование.

Напомним, что производственная мощность завода ОАО "Гарадагский стекольный завод" составляет 65 миллионов единиц стеклотары в год, а в сутки этот показатель достигает 130 тысяч единиц. Уставный капитал ОАО составляет 35,95 миллиона манатов.