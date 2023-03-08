Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана (ИКГФ) осуществил очередную выплату процентов по облигациям, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

Согласно проспекту эмиссии облигаций ИКГФ, помимо процентной выплаты в день платежей по облигациям, предусмотрена выплата определенной части номинальной остаточной стоимости ценных бумаг, которая равна доле основных долговых выплат по активам, входящим в ипотечное покрытие.

В сообщении БФБ отмечается, что эмитент осуществил очередную выплату процентов по облигациям AZ2013008688, AZ2014008687, AZ2015008686, AZ2016008685, AZ2017008684, AZ2018008683, AZ2019008682. Исходя из этого, сумма остатка по номиналу облигаций составила 576,67 маната. Таким образом, при очередных выплатах процентные доходы в размере трех процентов будут рассчитаны исходя из этой суммы.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан указом Президента Азербайджана в 2017 году путем реорганизации и слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и ОАО "Кредитно-гарантийный фонд Азербайджана".