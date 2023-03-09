ЦБ Азербайджана предупредил акционерные общества по поводу годовых отчетов

БАКУ /Trend/ - Согласно статье 75 закона “О рынке ценных бумаг”, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, годовой отчет акционерного общества должен быть подготовлен по итогам каждого завершившегося календарного года и представлен в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) не позднее 10 дней после утверждения его общим собранием акционеров.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА

"Если ЦБА не издает указания о приостановлении раскрытия отчета, общество должно обеспечить раскрытие своего годового отчета на своей веб-странице (при наличии) и в средствах массовой информации в течение 30 дней с даты его представления", - говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с требованиями законодательства годовая отчетность эмитентов должна содержать управленческую отчетность, финансовую отчетность и мнение стороннего аудитора (за исключением субъектов микро-и малого предпринимательства) по ее проверке.

В случае прекращения акционерными обществами предпринимательской деятельности в текущем году рекомендуется сообщить об этом в ЦБА с приложением решения общего собрания общества и справки, представленной в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана в соответствии со статьей 16.3 Налогового кодекса.

"Если в предусмотренные законодательством сроки не обеспечена подготовка, представление и раскрытие годового отчета акционерных обществ, это влечет привлечение эмитентов к административной ответственности в порядке, установленном кодексом Азербайджана Об административных правонарушениях", - отмечается в сообщении.