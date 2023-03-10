Стала известна цена билетов на скоростной поезд Баку-Агстафа

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 18 марта запускает пассажирские перевозки скоростным поездом по маршруту Баку-Агстафа-Баку, продлив маршрут скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку до станции Агстафа.

Как сообщили Trend в АЖД, стоимость проезда в местах стандартного класса в одном направлении от Баку до Агстафы составит 17 манатов, до Товуза - 16 манатов. Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов или онлайн на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az/ticket-search/). Билеты поступят в продажу 10 марта.