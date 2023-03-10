Стало известно расписание движения скоростного пассажирского поезда Баку-Агстафа

БАКУ /Trend/ - Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 18 марта запускает пассажирские перевозки скоростным поездом по маршруту Баку-Агстафа-Баку, продлив маршрут скоростного поезда Баку-Гянджа-Баку до станции Агстафа.

Как сообщили Trend в АЖД, если пассажирским поездом, действовавшим до марта 2020 года, пассажиры доставлялись из Баку в Агстафу за 8 часов, то теперь это расстояние будет преодолено за 4 часа 55 минут.

Продление линии маршрута позволяет обеспечить деятельность и на станции Товуз.

Что касается расписания движения, скоростной пассажирский поезд будет отправляться из Баку в Агстафу каждый день в 08:45 и прибывать в пункт назначения в 13:40. А по маршруту Агстафа-Баку поезд будет отправляться ежедневно в 17:10 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:05. Средняя скорость скоростного пассажирского поезда по данному маршруту составит 100 км/ч.