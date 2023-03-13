bp и Агентство по развитию МСБ Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:58)

БАКУ /Trend/ - bp и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании.

Как передает Trend в понедельник, меморандум подписали вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли и председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов.

Согласно информации, Меморандум предусматривает реализацию двух проектов.

Первый проект рассчитан на 20 месяцев и общей стоимостью 495 тысяч манатов. Он охватывает Самухский, Геранбойский и Шамкирский районы и направлен на поддержку молодых предпринимателей в сельской местности, включая общины. Проект основан на трехэтапной программе развития: на первом этапе будут отобраны молодые люди из малоимущих семей, ориентированные на ведение бизнеса, и для них будут проведены тренинги по бизнес-деятельности; на втором этапе они будут обеспечены необходимым оборудованием и инструментами для создания малого бизнеса; на третьем этапе участники проекта смогут эффективно использовать менторские программы, полученные знания и навыки. Реализацией проекта займется общественное объединение Поддержки сельского хозяйства.

Второй проект рассчитан на один год, его стоимость - 100 тысяч манатов. Проект нацелен на развитие агротуризма в Товузском районе и предусматривает создание возможностей получения дохода и занятости для малоимущих семей. Для персонала из 20 человек от семи поставщиков услуг в сфере агротуризма будут проведены тренинги и менторская поддержка, а также обеспечено необходимое оборудование и инструменты для ведения бизнеса. Реализацией проекта займется общественное объединение Регионального развития.