bp и Агентство развития МСБ Азербайджана успешно завершили «Программу развития предпринимательства» - Бахтияр Асланбейли (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 13 марта в 10:43)

Баку /Trend/ - В рамках сотрудничества bp с Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана уже успешно реализована и завершена "Программа развития предпринимательства".

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли в ходе медиа-брифинга, посвященного церемонии подписании меморандума о взаимопонимании между bp и Агентством.

"Данный проект, начатый в 2007 году, стал важным инструментом поддержки развития местного бизнеса, объединяя множество заинтересованных сторон и создавая связи между ними", сказал он.

Напомним, что на сегодняшний день вместе со своими партнерами bp инвестировала около 84 миллиардов долларов в проекты, реализуемые в Азербайджане. bp стремится поддерживать усилия по обеспечению устойчивого развития, уделяя особое внимание тем областям, в которых компания может принести наибольшую пользу. Широкая деятельность bp в области социальных инвестиций и наращивания потенциала в стране оказала положительное влияние и принесла ощутимую пользу людям, улучшив их жизнь и изменив ее к лучшему. Социальные инвестиции компании охватывают такие области, как создание местного потенциала, образование, развитие сообществ, местных предприятий, окружающей среды, спортивного потенциала, а также исследование и продвижение богатого культурного наследия страны. В целом, с самого начала своей деятельности bp со своими партнерами по совместным предприятиям, которыми bp управляет в Азербайджане, потратила около 107 миллионов долларов США на проекты социальных инвестиций в стране.