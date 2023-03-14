Азербайджан и Германия вместе прокладывают путь к расширению сотрудничества - к визиту Президента Ильхама Алиева в Берлин

БАКУ /Trend/ - Азербайджан продолжает находиться в авангарде глобальных процессов и становится все более привлекательным партнером для Европы. Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Германию 13-14 марта - еще один пример того, как возросло значение Азербайджана для Европы за последние пару лет.

Встречи с представителями ведущих немецких компаний, запланированные в рамках этого визита, а также встречи с Президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, придадут еще больший импульс развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией.

Договорно-правовая база между Азербайджаном и Германией также достаточно широка. На данный момент уже подписано 77 документов, а 7 проектов документов находятся на рассмотрении.

Это сотрудничество, действительно, является одним из самых успешных среди отношений Азербайджана с членами ЕС. Экономические отношения между двумя странами за последние 30 лет привели к высоким результатам. В Азербайджане зарегистрировано более 200 немецких компаний, в то время как около 170-ти являются членами Азербайджано-германской торговой палаты. Эти компании работают в таких сферах, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство, банковское дело, страхование, торговля и сервис.

Товарооборот между Азербайджаном и Германией в 2022 году составил более 1,25 миллиарда долларов, из которых 591,3 миллиона долларов пришлись на азербайджанский экспорт, а 663,5 миллиона долларов – на импорт. За последний год Германия заняла 8-е место в общем объеме внешней торговли Азербайджана и 4-е - среди стран по экспорту в Азербайджан.

Поставки азербайджанской нефти в Германию являются одной из точек опоры в общем объеме торговли. Таким образом, экспорт нефти в Германию за прошлый год составил 801 440 тонн, его стоимость - 563,7 миллиона долларов. В то же время Германия вошла в топ-10 основных импортеров нефти Азербайджана в 2022 году.

Сотрудничество между двумя странами в области энергетики развивается быстрыми темпами. Еще в 2013 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и немецкий газовый трейдер Uniper SE подписали долгосрочный контракт на поставку газа.

С момента запуска Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ доставляется в Европу, Uniper является одним из основных покупателей на рынке. Это долгосрочный проект компании по закупке газа, который продлится до 2045 года. На сегодня поставки азербайджанского газа компании Uniper составили 3,1 миллиарда кубометров газа. В прошлом году SOCAR экспортировала в Германию 1,7 миллиона тонн сырой нефти.

Более того, в 2016 году SOCAR и Uniper создали совместное предприятие для разработки проектов по энергоэффективности в Азербайджане. Первым проектом были усовершенствование и эксплуатация комплекса по производству пара и электроэнергии на химическом заводе производственного объединения "Azerkimya" в Сумгайыте. Ожидается, что проект будет завершен к лету 2023 года. Электроэнергия, произведенная на заводе, будет поставляться на предприятия SOCAR, а затем в национальную электросеть Азербайджана.

Что касается процесса восстановления освобожденных земель Азербайджана, у немецких компаний есть огромный потенциал для участия, особенно в секторах, где Германия традиционно очень сильна, таких как возобновляемые источники энергии, машиностроение, автомобильная промышленность, химическая промышленность и электроника. Концепция “умных” городов и сёл, которая сочетается с возобновляемыми источниками энергии, также является одной из областей интереса для Германии.

Туристический поток между двумя странами значительно увеличился за последние годы. Число немцев, посетивших Азербайджан в 2022 году, выросло почти втрое и составило 14 426 человек. В то же время число азербайджанцев, посетивших Германию в прошлом году, составило 21 791 человек, что почти в 4 раза больше, чем в 2021 году.

Визит Президента Ильхама Алиева в Германию является ярким свидетельством всестороннего и поступательного развития азербайджано-германского стратегического партнерства, что тем самым откроет новую страницу в отношениях между двумя странами.

Этот визит показывает, что Азербайджан, эффективно используя свои экономические и геостратегические преимущества, стал ведущей страной на Южном Кавказе, привлекающей к сотрудничеству все больше и больше партнеров.