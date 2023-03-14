Парламент Азербайджана утвердит еще один международный документ

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании парламентского Комитета по аграрной политике обсуждалось присоединение Азербайджана к еще одному международному документу.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании комитета был рассмотрен вопрос об утверждении протокола "О внесении изменений в Соглашение от 9 октября 1992 года о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли".

Согласно изменениям, в связи с выполнением Соглашения создается Межгосударственный совет, который становится специализированным органом сотрудничества СНГ. После обсуждения документ был рекомендован на пленарное заседание парламента Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)