Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 марта понизилась на 2,19 доллара относительно предыдущего показателя и составила 81,41 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,23 доллара - до 79,63 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку-Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,8 доллара, составив 44,84 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 марта понизилась на 2,34 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 78,84 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.