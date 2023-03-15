В Азербайджане увеличилось число ипотечных договоров

БАКУ /Trend/ - За первые 2 месяца 2023 года увеличилось число выданных технических паспортов и ипотечных договоров.

Об этом сообщили в среду Trend в Государственной службе имущественных вопросов при Министерстве экономики Азербайджана.

За этот период была проведена техническая инвентаризация 68 883 объектов недвижимости и составлены технические паспорта, этот показатель на 74,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Число зарегистрированных ипотечных договоров увеличилось на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12 102.

(Перевод: Фидан Мустафаева)