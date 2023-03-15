Названо число объектов недвижимости, на которые в этом году зарегистрированы права собственности

БАКУ /Trend/ - Увеличилось число объектов недвижимости, на которые в нынешнем году была произведена регистрация прав собственности.

Об этом сообщили в среду Trend в Государственной службе имущественных вопросов при Министерстве экономики Азербайджана.

Согласно статистическим данным, за январь-февраль 2023 года было зарегистрировано 80 274 права собственности на недвижимость, что на 59,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые 2 месяца текущего года на первичную регистрацию пришлось 13 613 (17 процентов), а на перерегистрацию - 66 661 (83 процента).

Отметим, что за январь-февраль 2023 года число оформленных первичных регистраций выросла на 16,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-феврале 2023 года 7 300 объектов, на которые оформлено право собственности, составляли частные дома и дачные дома, 13 915 квартир, 57 297 земельных участков, 506 нежилых зданий, 1 141 нежилая площадь, 89 имущественных комплексов, 26 многоэтажных жилых домов.

За этот период 13 803 объекта недвижимости, зарегистрированного государством, относятся к городу Баку, а остальные - к регионам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)