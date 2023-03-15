Отходы строительства и сноса в Агдаме будут переработаны и использованы в восстановительных работах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Отходы строительства и сноса в Агдаме будут переработаны и использованы в восстановительных работах.

Об этом Trend сообщили в среду в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в Агдамском конференц-центре состоялась презентация подготовленного Программой ООН по окружающей среде (UNEP) отчета по управлению строительными отходами в Агдамском районе.

Отметим, что с целью оказания международной поддержки в ликвидации ущерба окружающей среде на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в прошлом году была осуществлена оценочная миссия экспертов Программы ООН по окружающей среде на освобожденные территории. Для управления отходами строительства и сноса были проведены лабораторные анализы образцов отходов строительства и сноса, взятых с территорий города Шуша и Агдамского района, и определено, что они пригодны для использования в строительстве после их переработки.

На основе представленного отчета был проведен обмен мнениями о шагах, которые необходимо предпринять для разработки плана действий по управлению строительными отходами в Агдамском районе, и принято решение с использованием этого опыта планировать аналогичную деятельность и на других освобожденных от оккупации территориях.