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Официальный курс маната к мировым валютам на 16 марта

Экономика Материалы 16 марта 2023 09:33 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 марта

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 марта 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8024 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8024

1 австралийский доллар

AUD

1,1279

1 аргентинский песо

ARS

0,0084

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3215

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0923

100 южнокорейских вон

KRW

0,1296

1 чешская крона

CZK

0,0749

100 чилийских песо

CLP

0,2063

1 китайский юань

CNY

0,2463

1 датская крона

DKK

0,2421

1 грузинский лари

GEL

0,6581

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0536

100 индонезийских рупий

IDR

0,011

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1606

1 швейцарский франк

CHF

1,8276

1 израильский шекель

ILS

0,4675

1 канадский доллар

CAD

1,236

1 кувейтский динар

KWD

5,537

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3771

1 мексиканский песо

MXN

0,0896

1 молдавский лей

MDL

0,0912

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1583

100 узбекских сомов

UZS

0,0149

1 польский злотый

PLN

0,3829

1 российский рубль

RUB

0,0223

1 сингапурский доллар

SGD

1,2587

1 саудовский риал

SAR

0,4526

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2631

1 турецкая лира

TRY

0,0895

1 тайваньский доллар

TWD

0,0555

1 таджикский сомони

TJS

0,1559

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,2806

1 новозеландский доллар

NZD

1,0469

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