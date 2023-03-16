Азербайджанская нефть подешевела на 7 долларов

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 марта понизилась на 6,99 доллара относительно предыдущего показателя и составила 74,42 доллара за баррель, сообщает в четвергTrend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 7,04 доллара - до 72,59 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку-Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 7 долларов, составив 37,84 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 марта понизилась на 7 долларов по сравнению с предыдущим показателем - до 71,84 доллара за баррель.

Официальный курс на 16 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.