Названы показатели экспорта нефти и газа Азербайджана с начала года

БАКУ /Trend/ - По оперативным данным, в январе-феврале 2023 года Азербайджан экспортировал 4,1 миллиона тонн нефти, или 80,3 процента добытой в стране нефти (5,1 миллиона тонн).

Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

"Кроме того, мы экспортировали 4,3 миллиарда кубометров газа, или 53,75 процентов от общего объема (8 миллиардов кубометров) произведенного в стране газа", - отметил министр.

В публикации говорится, что объем добычи газа вырос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан экспортировал 26,3 миллиона тонн нефти. В отчетный период добыча нефти составила - 32,6 миллиона тонн, а добыча газа выросла на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, экспортировано 22,3 миллиарда кубометров газа, это - 47,7 процента от общего объема (46,7 миллиарда кубометров) произведенного в стране голубого топлива.