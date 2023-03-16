Ни одна страна на Кавказе не присоединилась к Водной конвенции ООН, кроме Азербайджана – министр

АГДАМ/Trend/ - Ни одна страна на Кавказе не присоединилась к Водной конвенции ООН, кроме Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе стратегических консультаций по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН, проходящих в Агдаме.

Напомним, что в Агдаме проводятся стратегические консультации по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН. В мероприятии приняли участие главы министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства Азербайджана по разминированию, специальные представители Президента Азербайджана, сотрудники Администрации Президента, представленные в Межведомственном центре, действующем при Координационном штабе, а также руководящие лица действующих в Азербайджане офисов агентств ООН.

Новость обновляется