В Азербайджане в 2022 году были восстановлены права 290 субъектов предпринимательства - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2022 году были восстановлены права 290 субъектов предпринимательства.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе мероприятия на тему «Система менеджмента противодействия коррупции ISO 37001:2016».

«Наше агентство уполномочено участвовать в защите интересов малого и среднего бизнеса в стране и решении их проблем. Поступившие обращения о нарушении прав предпринимателей рассматриваются с участием соответствующих сторон и рассматривается индивидуально. Услуги домов МСБ нашего агентства предоставляются субъектам предпринимательства в едином пространстве. Главной нашей целью является легальное, качественное и прозрачное оказание услуг, обеспечивающих удовлетворение предпринимателя. За прошедший период уровень удовлетворенности услугами, оказанными в домах МСБ составил 98 процентов», - сказал он.

Мамедов отметил, что система менеджмента противодействия коррупции будет способствовать расширению применения в нашей стране соответствующего международного стандарта и принципов государственной политики, проводимой в этой сфере.

По его словам, в 2022 году агентство по развитию МСБ провело четыре тренинга на тему противодействия коррупции.