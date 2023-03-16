Мы неоднократно обращались в международные организации в связи с критической ситуацией на реке Охчучай - Мухтар Бабаев

АГДАМ/Trend/ - С 2020 года мы неоднократно обращались в международные организации в связи с критической ситуацией на реке Охчучай.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев в ходе стратегических консультаций по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН, проходящих в Агдаме.

По его словам, начиная с 2020 года мы неоднократно обращались в соответствующие международные организации, в том числе в Европейскую экономическую комиссию ООН, Программу ООН по окружающей среде и другие, в связи с экологической угрозой и критическим состоянием трансграничной реки Охчучай, а также других региональных рек в связи с постоянным их загрязнением со стороны Армении.

Напомним, что в Агдаме проводятся стратегические консультации по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН. В мероприятии приняли участие главы министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства Азербайджана по разминированию, специальные представители Президента Азербайджана, сотрудники Администрации Президента, представленные в Межведомственном центре, действующем при Координационном штабе, а также руководящие лица действующих в Азербайджане офисов агентств ООН.

(Перевод: Фидан Мустафаева)