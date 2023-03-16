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В зангиланском селе Агалы будет реализован новый проект для фермеров

Экономика Материалы 16 марта 2023 18:37 (UTC +04:00)
В зангиланском селе Агалы будет реализован новый проект для фермеров

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начинает новый проект в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане Бариз Мехтиев.

По его словам, новый проект позволит фермерам, возвращающимся в село, получить лучшие возможности трудоустройства, оказав им помощь в обретении нового опыта в их сфере деятельности.

"Будет также реализован проект по внедрению новых технологий в сельское хозяйство. Он будет реализован в пилотном фермерском хозяйстве", - добавил Мехтиев.

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