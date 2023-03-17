Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

После победы Азербайджана открылись новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов - премьер-министр

Экономика Материалы 17 марта 2023 12:00 (UTC +04:00)
После победы Азербайджана открылись новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов - премьер-министр

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - После победы Азербайджана открылись новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

Премьер-министр отметил, что в этом контексте большое значение имеет открытие новых международных и региональных транспортно-логистических коридоров, в частности Зангезурского коридора. Азербайджан в рамках Зангезурского коридора продолжает работы по созданию необходимой инфраструктуры на своей территории.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости