После победы Азербайджана открылись новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - После победы Азербайджана открылись новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

Премьер-министр отметил, что в этом контексте большое значение имеет открытие новых международных и региональных транспортно-логистических коридоров, в частности Зангезурского коридора. Азербайджан в рамках Зангезурского коридора продолжает работы по созданию необходимой инфраструктуры на своей территории.

Новость обновляется