Али Асадов о работах, проделанных на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обеспечено подключение Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов к единой энергетической сети. На освобожденных землях было построено 11 гидроэлектростанций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджана в 2022 году.

Он отметил, что за отчетный период на освобожденных от оккупации территориях были продолжены работы по проектированию и строительству 19 автомобильных дорог общей протяженностью 2 241 км, и строительством международного аэропорта Лачин.

"В Агдамском промышленном парке и промышленном парке «Экономическая зона Аразской долины» в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах зарегистрировано в общей сложности 18 промышленных предприятий. Здесь на реализацию проектов предполагается инвестировать в общей сложности около 106 миллионов манатов, планируется открытие более 800 новых рабочих мест",- сказал Асадов.

Он добавил, что распоряжением Президента Азербайджана от 16 ноября 2022 года утверждена "I Государственная программа "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории". В целях выполнения мероприятий, предусмотренных государственной программой, подписано распоряжение Кабинета министров.

Отметим, что в парламенте Азербайджана заслушивается отчет о деятельности Кабинета министров в 2022 году. В заседании принимают участие премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)