Стало известно число людей, получивших электронный кабинет в системе "Льготное жилье"

БАКУ /Trend/ - За прошлый год общее число лиц, получивших электронные кабинеты в системе "Льготное жилье", составило 7,1 тыс.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности в 2022 году, сообщает Trend.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2022 года общее число лиц, получивших электронные кабинеты в системе "Льготное жилье", составило 28,8 тысяч человек.

Отметим, что под "льготным жильем" понимаются квартиры, находящиеся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики, которые граждане могут приобрести по льготной цене. Приобретая такое жилье, гражданин может воспользоваться двумя основными льготами: 1) цена продажи льготного жилья ниже рыночной цены других аналогичных квартир в районе его нахождения. 2) гражданин имеет возможность получить жилье за счет льготного ипотечного кредита Азербайджанского ипотечно-кредитного гарантийного фонда сроком до 30 лет (4%). При этом квартира предлагается гражданину в полностью отремонтированном состоянии, оборудованной кухонной мебелью.