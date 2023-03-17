Борьба с искусственным ростом цен будет усилена - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Борьба с искусственным ростом цен будет усилена.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году.
"Проводится мониторинг цен. Борьба с искусственным ростом цен является одной из главных задач правительства", - сказал Асадов.
Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.
(Перевод: Фидан Мустафаева)