Борьба с искусственным ростом цен будет усилена - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Борьба с искусственным ростом цен будет усилена.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов во время обсуждения в парламенте Азербайджана отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году.

"Проводится мониторинг цен. Борьба с искусственным ростом цен является одной из главных задач правительства", - сказал Асадов.

Напомним, что сегодня в Милли Меджлисе заслушивается отчет правительства Азербайджана, на заседании присутствуют премьер-министр Али Асадов и члены правительства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)