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Утвержден порядок ведения электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения

Экономика Материалы 18 марта 2023 12:17 (UTC +04:00)
Утвержден порядок ведения электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял решение об утверждении "Порядка ведения электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения в средствах размещения".

Как передает Trend, согласно документу, в целях обеспечения пункта 1.3 указа Президента Азербайджанской Республики от 18 февраля 2022 года № 1601 о применении закона Азербайджанской Республики "О туризме" от 27 декабря 2021 года № 448-VIQ, Кабинет министров Азербайджанской Республики принял решение утвердить "Порядок ведения электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения в средствах размещения".

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