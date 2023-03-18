Утвержден порядок ведения электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял решение об утверждении "Порядка ведения электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения в средствах размещения".

Как передает Trend, согласно документу, в целях обеспечения пункта 1.3 указа Президента Азербайджанской Республики от 18 февраля 2022 года № 1601 о применении закона Азербайджанской Республики "О туризме" от 27 декабря 2021 года № 448-VIQ, Кабинет министров Азербайджанской Республики принял решение утвердить "Порядок ведения электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения в средствах размещения".