DHL Global Forwarding закрывает представительство в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 27 марта в 12:23)

БАКУ /Trend/ - Почтовая и логистическая компания "DHL Global Forwarding" объявила о закрытии своего представительства в Азербайджане.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Баку, Ясамальский район, проспект Метбуат, 35С.

Отметим, что DHL функционирует в более чем 220 странах и территориях по всему миру. DHL является частью ведущей в мире почтовой и логистической компании Deutsche Post DHL Group и включает бизнес-подразделения DHL Express, DHL Parcel, DHL e-commerce, DHL Global Forwarding, DHL Freight и DHL Supply Chain.

Напомним, что DHL Global Forwarding Азербайджан с уставным капиталом в размере 2 218 660 манатов был зарегистрирован в 2016 году.