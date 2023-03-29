Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 29 марта в 11:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 29 марта принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта до 8,75 процента.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, верхний предел процентного коридора был повышен с 9,5 процента до 9,75 процента, а нижний - с 6,75 процента до семи процентов.

"Данное решение было принято с учетом динамики факторов, оказывающих понижающее и повышающее влияние на уровень цен во внутренней и внешней среде. Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут приниматься в зависимости от динамики инфляции, уровня отклонения прогноза от целевого и постоянства рисков. Результаты операций, проводимых Центральным банком, и предыдущие решения будут контролироваться и учитываться при принятии решений в сфере кредитно-денежной политики. В целях снижения инфляционного давления путем ограничения чрезмерного расширения совокупного спроса и потребительской активности Центральный банк будет адекватно использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и механизмы. Если прогнозы по снижению инфляции оправдают себя, будет рассмотрена возможность нормализации кредитно-денежной политики, а затем и смягчения ее с учетом временных интервалов", - говорится в сообщении.

ЦБА отмечает, что информация о следующем решении по денежно-кредитной политике будет обнародована 3 мая 2023 года.

Отметим, что 1 февраля текущего года ЦБ принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта до 8,5 процента. Верхний предел процентного коридора был повышен до 9,5 процента, а нижний - до 6,75.