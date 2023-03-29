В Азербайджане увеличена квота по инструментам постоянного действия однодневного депозита (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 29 марта в 11:29)

БАКУ /Trend/ - Решением Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с 27 февраля этого года для повышения эффективности операций по стерилизации была увеличена квота по инструментам постоянного действия однодневного депозита.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

"В ответ на риски, наблюдаемые во внутренней и внешней среде инфляции, Центральный банк проводит денежно-кредитную политику антиинфляционного характера. В соответствии с принятым решением о нормах обязательных резервов в целях эффективного регулирования денежной массы и ограничения концентрации ликвидности в банковской системе, начиная с февраля 2023 года все банки начали хранить обязательные резервы в соответствии с новыми нормами. В марте сумма обязательных резервов, которые банки должны хранить в манатах, по сравнению с январем выросла на 371 миллионов манатов, или 57 процентов. Для повышения эффективности операций по стерилизации решением правления Центрального банка квота на инструменты постоянного действия однодневного депозита увеличена с 27 февраля 2023 года. В то же время Центральным банком было начато проведение 7-дневных операций РЕПО. Упомянутые решения позволяют регулировать факторы спроса инфляции через денежно-кредитные условия", - говорится в сообщении.