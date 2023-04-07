Открытие новых авиарейсов поспособствует развитию туризма между Азербайджаном и Казахстаном – директор КИСИ (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 7 апреля 11:19)

БАКУ /Trend/ - Открытие новых авиарейсов будет способствовать развитию туризма между Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) Еркин Тукумов в ходе "круглого стола" в рамках второго заседания азербайджано-казахстанского экспертного совета.

По его словам, существующий туристический поток между Казахстаном в Азербайджаном недостаточен и не соответствует потенциалу стран в этой сфере.

"Развитие туризма является одним из ключевых моментов для повышения уровня связей между нашими странами. Более глубокое знание нашими народами культуры, истории друг друга, несомненно, оказывает значительное влияние на положительную динамику гуманитарных и культурных связей между Азербайджаном и Казахстаном. А открытие новых авиарейсов облегчит поездки граждан, что не останется незамеченным в экономике обеих стран", - сказал Тукумов.

По данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, в 2022 году Азербайджан из стран Центральной Азии посетили 73 823 иностранца, что в 4,75 раза превышает показатель 2021 года (15 516).

Согласно данным, число приезжих из Казахстана составило 30 350 человек (рост за год в 4,3 раза), Туркменистана - 11 188 (рост за год в 4,08 раза), Узбекистана - 26 309 (рост за год в 6,2 раза), Кыргызстана - 3 240 (рост за год в 3,87 раза), Таджикистана - 2 736 (рост за год в 3,33 раза).

Стоит отметить, что в целом за пять лет из стран Центральной Азии Азербайджан посетили 411 141 иностранец (из Казахстана - 167 052, Туркменистана - 119 201, Узбекистана - 96 278, Кыргызстана - 15 467, Таджикистана - 13 143).