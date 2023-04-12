Счетная палата Азербайджана обнародовала недочеты, выявленные в госструктурах за 2022 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана обнародовала нарушения и недочеты, выявленные в результате проверок в госструктурах за 2022 год.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты Азербайджана за 2022 год.

В отчетном году 26 аудитов соответствия выявили нарушения бюджетного законодательства. В качестве наиболее распространенных нарушений бюджетного законодательства можно указать нарушение требований законов Азербайджанской Республики "О бюджетной системе", "О государственной службе", Трудового кодекса Азербайджана, несоблюдение норм расходов и процедур, установленных Кабинетом министров Азербайджана в отдельных направлениях.

Анализ результатов аудитов соответствия показывает, что в 22 случаях были выявлены недостатки в управлении бюджетными средствами, и значительная часть выявленных недостатков была связана с отсутствием со стороны учреждений должного внимания к прогнозированию и планированию.

В качестве характерных недостатков и несоответствий можно отметить неправильное определение потребности в государственных средствах, составление бюджета с необоснованными превышениями по сравнению с предыдущими годами, неоднократное и многоплановое внесение изменений в течение года, неверный расчет спроса на государственные субсидии, а также прогнозирование расходов по соответствующим направлениям расходов функционально-экономической классификации, не отнесение финансирования расходов, не предусмотренных в смете, направление средств предусмотренных для борьбы с COVID-19 на другие цели, направление остатков средств на казначейских счетах, с целью не возвращения их в государственный бюджет, на аккредитивные счета, открытые в банках путем заключения трехстороннего соглашения, хранение неиспользованных бюджетных средств на банковских счетах, отнесение сбора и иных доходов, к доходам государственного бюджета, а также возложение на посторонних лиц выполнение служебных обязанностей и функций.

Отметим, что на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждается годовой отчет Счетной палаты Азербайджана о деятельности в 2022 году.