В МИД Литвы назвали сферы перспективного сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Азербайджан могло бы заинтересовать сотрудничество с Литвой в таких областях, как высокие технологии, информационные технологии, пищевая промышленность, логистика, возобновляемые источники энергии.

Об этом сказали Trend в министерстве иностранных дел Литвы.

Источник в МИД Литвы напомнил, что за последний год состоялись два важных двусторонних визита: спикер парламента Азербайджана посетила Литву, а Президент Литвы Гитанас Науседа посетил Азербайджан с официальным визитом.

"Большое внимание было уделено экономической дипломатии. Делегация, представляющая 15 предприятий и бизнес-структур Литвы, участвовала вместе с Президентом в литовско-азербайджанском бизнес-форуме", - сказал он.

Как отметили в МИД, товарооборот между Азербайджаном и Литвой в 2022 году увеличился на 19 процентов, при этом литовский экспорт вырос на 50 процентов.

Представители государственного и частного секторов Литвы и Азербайджана подписали семь меморандумов о взаимопонимании для более тесного сотрудничества в областях торговли, технологий, цифровизации, транспорта и логистики, инноваций, а также малого и среднего бизнеса, отметили в министерстве.

Кроме того, было подписано соглашение между правительствами двух стран о международных автомобильных перевозках.

"Азербайджан - важный партнер для Литвы со значительным потенциалом для развития деловых отношений, являясь одним из важнейших связующих звеньев между Европой и Азией с растущей ролью на мировом рынке", - сказали в министерстве.