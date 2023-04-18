Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Необходимо увеличить объем торговли между Израилем и Азербайджаном - глава МИД Израиля

Экономика Материалы 18 апреля 2023 12:50 (UTC +04:00)
Необходимо увеличить объем торговли между Израилем и Азербайджаном - глава МИД Израиля

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Необходимо увеличить объем торговли между Израилем и Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Он отметил, что стратегическая позиция Азербайджана повышает важность связей с Израилем, превращая их в большой потенциал.

"Сегодня я отправляюсь в важную поездку, чтобы углубить сотрудничество с нашими друзьями в Баку в сферах безопасности, экономики, инноваций и энергетики, и в частности для создания сильного и единого фронта преодоления общих трудностей", - пишет Коэн.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости