Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном многократно возрос

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе - марте 2023 года составил 6,031 миллиона долларов, или 0,37 процента от суммарного азербайджанского внешнеторгового оборота со странами СНГ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета Азербайджана.

По данным ведомства, товарооборот между Азербайджаном и Кыргызстаном в январе - марте 2023 года вырос в 3,65 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (1,648 миллиона долларов).

Доля Кыргызстана в общем товарообороте Азербайджана в отчетный период 2023 года составила 0,05 процента.

Кыргызский импорт из Азербайджана в январе - марте 2023 года составил 4,235 миллиона долларов, что в 8,61 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года (491,72 тысячи долларов).

Экспорт в Азербайджан в отчетный период 2023 года составил 1,143 миллиона долларов, что на 55,32 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года (1,156 миллиона долларов).

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января - марта 2023 года вырос на 7,91 процента, или 863,113 миллиона долларов по сравнению с январем-мартом 2022 года - с 10,908 миллиарда до 11,771 миллиарда долларов.

По данным ведомства, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 7,741 миллиарда долларов, что на 239,598 миллиона долларов, или на три процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 65,77 процента против 73,17 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период вырос в годовом исчислении на 1,102 миллиарда долларов, или 37,67 процента - с 2,927 миллиарда долларов до порядка 4,029 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 34,23 процента против 26,83 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 1,342 миллиарда долларов, или на 26,56 процента - до 3,711 миллиарда долларов против 5,053 миллиарда долларов в январе-марте 2022 года.