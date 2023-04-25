Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к «Кольцу солидарности» - министр энергетики Румынии

СОФИЯ /Trend/ - Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к «Кольцу солидарности».

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску на церемонии, посвященной подписанию в Софии меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между компаниями Булгартрансгаз (Болгария), Transgaz (Румыния), FGSZ Венгрия), EURSTREAM (Словакия) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

«Кольцо солидарности» является показателем солидарности и сотрудничества. Нужно обеспечить возможность для присоединения других стран к этой инициативе», - сказал он.

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