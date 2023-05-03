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Центральный банк Азербайджана повысил учетную ставку

Экономика Материалы 3 мая 2023 10:01 (UTC +04:00)
Центральный банк Азербайджана повысил учетную ставку

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) третьего мая принял решение повысить учетную ставку на 0,25 процентных пункта, до девяти процентов.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, верхний предел процентного коридора был повышен с 9,75 процента до 10 процентов, а нижний - с 7,25 процента до 7,5 процента.

Отметим, что следующее решение по денежно-кредитной политике регулятор обнародует 21 июня 2023 года.

Напомним, что 29 марта текущего года ЦБ повысил учетную ставку на 0,25 процентных пункта до 8,75 процента. Верхний предел процентного коридора был повышен с 9,5 процента до 9,75 процента, а нижний - с 6,75 процента до семи процентов.

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