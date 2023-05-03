Сохраняется высокая неопределенность в отношении инфляционных факторов - ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сохраняется высокая неопределенность в отношении инфляционных факторов в мировой и национальной экономике.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА.

В сообщении регулятора отмечается, что фактический уровень инфляции имеет тенденцию к снижению.

"Продовольственная инфляция, основной структурный компонент инфляции, остается высокой на уровне в 16,8 процента. Рост цен на непродовольственные товары и услуги составляет 11,6 и 10,8 процента в годовом исчислении соответственно. Темпы роста индексов цен производителей и цен импорта остаются на двузначном уровне. Так, в марте годовой прирост индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 12,7 процента. В феврале текущего года годовой прирост импортных цен составил 20,4 процента. Совокупный спрос расширяется в условиях роста доходов населения и продолжения стимулирующей фискальной политики. За три месяца 2023 года номинальные доходы населения увеличились на 15,2 процента. Внешняя среда для инфляции остается крайне нестабильной. Согласно апрельскому прогнозу Международного валютного фонда, глобальная инфляция выросла на 0,4 процента и установилась ​​на уровне семи процентов", - говорится в сообщении ЦБ.

Также регулятор отмечает, что по мнению влиятельных экспертов, в условиях сохранения текущих рисков базовая инфляция может вернуться к целевой только в 2025 году.

"Увеличение рисков, связанных с устойчивостью мировой финансовой системы, также может влиять на инфляционные процессы. Указанные факторы позволяют прогнозируемой инфляции по-прежнему превышать принятый целевой показатель. Следует отметить, что согласно предположениям базового сценария, прогноз годовой инфляции в 2023 году составит около восьми процентов", - говорится в сообщении ЦБА.