PASHA Bank в 2022 г. направил на социальные проекты 8,256 млн манатов (Дополнено)

(добавлены подробности, первая версия была опубликована в 12-11)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году PASHA Bank направил на социальные проекты 8,256 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, главный директор по комплаенсу и управлению PASHA Bank Анар Керимов.

По его словам, на восстановление объектов культурного наследия в Карабахском регионе страны PASHA Bank направил 7,5 миллиона манатов.

"В целях благотворительности наш банк в прошлом году пожертвовал 362 тысячи манатов, на проекты корпоративной социальной ответственности PASHA Bank были направлены 394 тысячи манатов. В целом наши расходы по вышеуказанной деятельности составили 8,256 миллиона манатов", - сказал он.

Также, по словам Керимова, PASHA Bank в 2022 году был удостоен наград в таких номинациях, как "Корпоративная социальная ответственность", "Самый активный участник финансовой грамотности", "В продвижении безналичных платежей", "Электронные банковские проекты", "Информационные проекты о безопасности цифровых платежей".