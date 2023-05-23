Азербайджанские компании начали экспорт хлопкового волокна в Туркменистан (ФОТО) (добавлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 23 мая в 15:11)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании начали экспорт хлопкового волокна в Туркменистан, сообщает Trend во вторник.

По данным Агентства по развитию экономических зон Азербайджана, экспорт начали осуществлять действующие в Азербайджане производители хлопка - “MKT İK”, “Azərpambıq” и “P-Agro”.

На начальном этапе из Бакинского международного морского торгового порта в Туркменистан будет отправлено хлопковое волокно в объеме 30 тысяч тонн.

В Мингячевирском промышленном парке совместно с Узбекистаном и Туркменистаном ведется работа по созданию новых производственных площадей в текстильной промышленности.

В целом сотрудничество Азербайджана со странами Центральной Азии в области развития хлопководства вступает в новый этап. Так, в рамках сотрудничества с Узбекистаном начаты работы по созданию хлопководческих кластеров.

В будущем, наряду с хлопковым волокном, в Туркменистан планируется экспортировать и другие продукты переработки хлопка, что будет способствовать развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном, в том числе логистических и торговых связей.