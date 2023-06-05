В Азербайджане меняется порядок получения банковских лицензий (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок получения банковских лицензий.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики", которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, при рассмотрении заявки на получение банковской лицензии и разрешения Центральный банк может получить информацию о финансовом положении собственников долей и бенефициарных собственников в капитале банка, об источнике уставного капитала банка из независимых и надежных источников, а также из соответствующих государственных органов.

Также есть изменения в документах, прилагаемых к первоначальной заявке. Одно из них заключается в том, что при получении лицензии предоставляются сведения и документы о размере предлагаемого уставного капитала банка, доле каждого собственника и источнике средств, направляемых на приобретение доли, перечень руководителей его исполнительных органов и сведения об их гражданской неприкосновенности, если владелец значительной доли участия в банке является юридическим лицом.