Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
29 мая
|
1,7
|
5 июня
|
1,7
|
30 мая
|
1,7
|
6 июня
|
1,7
|
31 мая
|
1,7
|
7 июня
|
1,7
|
1 июня
|
1,7
|
8 июня
|
1,7
|
2 июня
|
1,7
|
9 июня
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0139 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0005 маната и составил 1,8224 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
29 мая
|
1,8254
|
5 июня
|
1,8184
|
30 мая
|
1,8199
|
6 июня
|
1,8233
|
31 мая
|
1,8182
|
7 июня
|
1,8167
|
1 июня
|
1,8160
|
8 июня
|
1,8212
|
2 июня
|
1,8298
|
9 июня
|
1,8323
|
Средний курс за неделю
|
1,8219
|
Средний курс за неделю
|
1,8224
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0209 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
29 мая
|
0,0212
|
5 июня
|
0,0210
|
30 мая
|
0,0212
|
6 июня
|
0,0211
|
31 мая
|
0,0210
|
7 июня
|
0,0209
|
1 июня
|
0,0209
|
8 июня
|
0,0208
|
2 июня
|
0,0210
|
9 июня
|
0,0206
|
Средний курс за неделю
|
0,0211
|
Средний курс за неделю
|
0,0209
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0081 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0068 маната и составил 0,0762 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
29 мая
|
0,0850
|
5 июня
|
0,0805
|
30 мая
|
0,0841
|
6 июня
|
0,0793
|
31 мая
|
0,0825
|
7 июня
|
0,0759
|
1 июня
|
0,0819
|
8 июня
|
0,0729
|
2 июня
|
0,0814
|
9 июня
|
0,0724
|
Средний курс за неделю
|
0,0830
|
Средний курс за неделю
|
0,0762