Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 29 мая 1,7 5 июня 1,7 30 мая 1,7 6 июня 1,7 31 мая 1,7 7 июня 1,7 1 июня 1,7 8 июня 1,7 2 июня 1,7 9 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0139 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0005 маната и составил 1,8224 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 29 мая 1,8254 5 июня 1,8184 30 мая 1,8199 6 июня 1,8233 31 мая 1,8182 7 июня 1,8167 1 июня 1,8160 8 июня 1,8212 2 июня 1,8298 9 июня 1,8323 Средний курс за неделю 1,8219 Средний курс за неделю 1,8224

На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0002 маната и составил 0,0209 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 29 мая 0,0212 5 июня 0,0210 30 мая 0,0212 6 июня 0,0211 31 мая 0,0210 7 июня 0,0209 1 июня 0,0209 8 июня 0,0208 2 июня 0,0210 9 июня 0,0206 Средний курс за неделю 0,0211 Средний курс за неделю 0,0209

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0081 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0068 маната и составил 0,0762 маната за лиру.