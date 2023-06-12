Кредитные инвестиции в регионы Азербайджана выросли почти на 23% - министр

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года кредитные инвестиции в регионы Азербайджана выросли на 22,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

"В январе-марте текущего года кредитные инвестиции в регионы Азербайджана составили 4,7 млрд манатов", - говорится в публикации.

Отметим, что в Азербайджане инвестиции в основной капитал в 2022 году составили свыше 18,272 миллиарда манатов. Рост в реальном выражении составил 5,5 процента по сравнению с показателем 2021 года.