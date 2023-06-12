Существуют возможности для роста инвестиций между Азербайджаном и Саудовской Аравией - замминистра

БАКУ /Trend/ - Существуют широкие возможности для увеличения объема торгового оборота между Азербайджаном и Саудовской Аравией, а также взаимных инвестиций.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра инвестиций Саудовской Аравии, сопредседатель совместного делового совета Саудовская Аравия-Азербайджан Ахмед Али Аль Дахил в ходе встречи с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

В ходе встречи Самир Шарифов пригласил бизнес-круги Саудовской Аравии принять активное участие в восстановительных и строительных работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также инвестировать в страну.

Ахмед Али Аль Дахил отметил, что стал свидетелем большой работы, проделанной Азербайджаном за короткий срок, и что освобожденные от оккупации территории страны обладают большим энергетическим потенциалом и обширными плодородными землями.