Парламент Азербайджана принял в III чтении изменения в госбюджет на 2023 год

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся сегодня внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждалось изменение в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменениям, доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год составят 33 779 500,0 тыс. манатов, расходы - 36 568 800,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 33 014 798,0 тыс. манатов, местные доходы - 764 702,0 тыс. манатов, централизованные расходы - 35 791 792,0 тыс. манатов, местные расходы - 777 008,0 тыс. манатов).

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.