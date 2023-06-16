БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут введены налоговые и таможенные льготы на производство техники для разминирования и бронеодежды

Как сообщает в пятницу Trend, данный вопрос нашел отражение в изменении к Налоговому кодексу Азербайджанской Республики, которое было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В рамках очистки освобожденных от оккупации, а также иных территорий, подвергшихся воздействию войны и военных действий, от мин и неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных устройств и иных взрывоопасных остатков, ввоз всех видов техники, оборудования, технических средств и приспособлений, их запасных частей, индивидуальной бронезащитной одежды, инструментов, оборудование для создания и (или) производства взрывчатых и пиротехнических средств, их комплектующих деталей и сырья, а также собак-саперов освобождается от уплаты налога с 1 марта 2023 года сроком на пять лет.

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении