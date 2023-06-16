Установлены новые штрафы за пассажироперевозки

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за пассажирские перевозки.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, за осуществление перевозки пассажиров легковыми автомобилями такси перевозчиком без пропускного удостоверения - должностные лица будут штрафоваться на сумму в размере 200 манатов, юридические лица - в размере 1000 манатов.

За перевозку автомобильным транспортом пассажиров и грузов без пропускной карты или за перевозку пассажиров легковыми автомобилями такси с нарушением правил перевозки - предусматривается штраф в размере 40 манатов.

За отсутствие пропускной карты или нарушение правил грузовых или нерегулярных пассажироперевозок автомобильным транспортом - штраф в размере 50 манатов.

За осуществление перевозчиком грузовых и нерегулярных пассажироперевозок без пропускной карты должностные лица штрафуются на сумму 300 манатов, юридические лица - на 1200 манатов.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в первом чтении.