Названо количество недвижимости, приобретенной гражданами Азербайджана в Турции в январе-мае 2023 года

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 336 объектов недвижимости, что на 43 объекта меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил TurkicWorld турецкий государственный орган по земельному кадастру и купле-продаже недвижимости, сообщает Trend.

Согласно информации, в апреле этого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 336 объектов недвижимости, что на 181 объект меньше, чем в апреле 2022 года.

Отметим, что в мае 2023 года в Турции было приобретено 113 276 квартир, что на 7,7 процента меньше, чем в мае 2022 года.

Согласно информации, за январь-май 2023 года в Турции было приобретено 482 143 квартиры.

"Эти показатели на 16,3 процента ниже, чем за тот же период 2022 года", - отметили в министерстве.

В мае 2023 года в Турции иностранным гражданам было продано 3 167 квартир, что на 46,9 процента меньше, чем за тот же период 2022 года.

В январе-мае того же года иностранные граждане приобрели в Турции 16 650 квартир, что на 37,8 процента меньше, чем за тот же период прошлого года.